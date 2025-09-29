Audax Italiano se impuso con lo justo y asestó el primer golpe a Huachipato en semis de la Copa Chile

Audax Italiano se hizo respetar en el pasto sintético del estadio Bicentenario de La Florida y derrotó por la cuenta mínima a Huachipato, obteniendo una escasa diferencia en la llave de semifinales de Copa Chile.

Ambos equipos llegaron hasta esta fase luego de superar unas cerradas llaves donde los "tanos" dejaron en el camino a Curicó Unido por un global de 2-0 y los "acereros" hicieron lo propio ante Ñublense, imponiéndose por un cerrado ajustado 4-3 en la serie.

Ninguno de los dos elencos regaló espacios en una primera mitad sumamente reñida, donde la visita sacó la mejor parte y tuvo al menos tres ocasiones claras antes de la media hora de juego que no supo capitalizar (22', 25' y 29').

Recién en el tramo final de la fracción inicial, el dueño de casa se animó un poco más y con un cabezazo de Franco Troyansky estuvo a nada de abrir la cuenta, pero no le dio dirección a su frentazo.

Aunque el conjunto metalúrgico arrancó de mejor manera el complemento, rápidamente los locales inclinaron la cancha a su favor y transformaron en figura al portero Rodrigo Odriozola, quien le negó el gol a Eduardo Vargas (57') y Marco Collao (60').

Los floridanos siguieron intentando y en el 66', luego de rápido servicio desde la banda, Leonardo Valencia asistió a Esteban Matus, quien sacó un zurdazo al primer palo que se encontró con la feble respuesta del cancerbero, firmando el 1-0.

Los pupilos de Juan José Ribera se encontraron con una oportunidad inmejorable de aumentar las cifras cuando el cancerbero derribó dentro del área a Eduardo Vargas y el árbitro cobró penal. Sin embargo, Odriozola se rehízo de su error y contuvo el remate de "Turboman" (70').

A pesar de la intensidad que imprimió Huachipato en los últimos minutos y el testazo de Luciano Arriagada que tapó Tomás Ahumada (90'), el marcador no se movió y Audax Italiano consiguió una mínima ventaja pensando en la revancha, programada para este domingo a las 17:30 horas en Talcahuano.

