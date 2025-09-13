Audax Italiano dio vuelta un apasionante clásico y dejó con las manos vacías a Unión Española

Un emocionante clásico de colonias fue el que protagonizaron Audax Italiano y Unión Española en el estadio Santa Laura, donde los primeros le arrebataron en la agonía el triunfo a los contrarios y se impusieron por 4-3 en una verdadera guerra de goles.

El dueño de casa tenía la misión de sumar una victoria este sábado que le permitiría salir al menos momentáneamente de la zona de descenso. Por su parte, los itálicos querían enmendar el rumbo en su irregular andar en la segunda rueda para meterse nuevamente en carrera por el codiciado Chile 2 a Copa Libertadores.

La primera mitad del duelo fue toda para los pupilos de Miguel Ramírez, que impusieron sus términos desde el comienzo y en el minuto 24 se puso en ventaja a través de Matías Marín, quien después de una gran jugada colectiva recibió un pase de taco de Ignacio Jeraldino y convirtió sin problemas el 1-0.



La visita no reaccionó ante la diana del formado en Santiago Wanderers, quien tras vestirse de goleador se transformó en asistidor para poner un centro preciso para Pablo Aránguiz y con un cabezazo hacia abajo, el capitán hispano picó sutilmente la pelota e hizo estéril la estirada de Tomás Ahumada.

Consiente de que su planteamiento no funcionó, el técnico audino Juan José Ribera movió las piezas de su equipo y se encontró con el descuento en el arranque del complemento. Leonardo Valencia envió el balón al área y Eduardo Vargas (46') se estiró para conectar con la derecha y estrechar las cifras con su segunda conquista en su retorno al fútbol chileno.

Pero habría más de "Turboman", quien fue derribado por Bianneider Tamayo a pocos metros del arco y luego de una revisión en el VAR, el árbitro Diego Flores pitó el penal. Valencia asumió la responsabilidad y con un potente disparo estableció un empate que parecía impensado al final de la fracción inicial.



Sin embargo y pese a que Luis Riveros tuvo la oportunidad decretar la remontada de los tanos, los locales no perdieron la calma y en el 68', nuevamente por intervención del VAR, el colegiado les concedió la pena máxima por una falta sobre Tamayo. Aránguiz tomó el esférico y puso nuevamente en ventaja al cuadro rojo.

Parecía que el combinado de Independencia estaba más cerca de sellar la victoria que su rival de emparejar otra vez el tanteador, pero cerca del final del tiempo reglamentario, Troyansky capturó una pelota suelta en la zona caliente para poner el empate (86') y en los descuentos el argentino repitió tras un pivoteo de Riveros para sentenciar el 4-3 (90+1').

Una situación increíble, Troyansky no pudo terminar el partido: primero recibió tarjeta amarilla por sacarse la polera en su festejo y poco después interrumpió un saque de banda contrario, ganándose su segunda cartulina y se fue a las duchas.

Con esta emocionante victoria, el representativo de la colonia italiana se convirtió en escolta del líder Coquimbo Unido con 40 puntos, 16 menos que los piratas. El elenco de Plaza Chacabuco, en cambio, desaprovecharon la oportunidad de meterle presión a Deportes Limache y se estancó en el penúltimo lugar con 17 unidades.

Ahora, con el receso del fútbol criollo, Unión Española tendrá que esperar hasta la tercera semana de octubre para volver a la acción cuando reciba a Huachipato. Audax Italiano, en cambio, disputará las semifinales de Copa Chile precisamente ante los acereros los días 29 de septiembre y cinco de octubre.



Unión Española

Martín Parra; Sebastián Pereira, Fabricio Formiliano, Bianneider Tamayo; Kevin Contreras, Gonzalo Castellani, Matías Marín, Gabriel Norambuena (Felipe Espinoza, 45'); Franco Ratotti, Ignacio Jeraldino (Cristian Insaurralde, 73'), Pablo Aránguiz (Bryan Carvallo, 85'). (DT: Miguel Ramírez)

Audax Italiano

Tomás Ahumada; Oliver Rojas, Enzo Ferrario, Germán Guiffrey (Franco Troyansky, 81'); Paolo Guajardo (Alessandro Riep, 73'), Marco Collao (Esteban Matus, 45'), Gastón Gil Romero (Martín Jiménez, 45'), Nicolás Orellana; Eduardo Vargas, Lautaro Palacios (Luis Riveros, 45'). (DT: Juan José Ribera)

Expulsados: Franco Troyansky (AUD, 90+4').

Árbitro: Diego Flores

Estadio: Santa Laura-Universidad SEK, Independencia

