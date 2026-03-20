Audax Italiano derrota por la mínima a U. La Calera y toma el liderato del grupo D de la Copa de la Liga

Un discretísimo encuentro animaron Audax Italiano y Unión La Calera en el estadio Nicolás Chahuán Nazar, donde los floridanos se impusieron por un ajustado 1-0 para debutar con un triunfo en la Copa de la Liga e instalarse como líderes del Grupo D.

"Cementeros" e itálicos volvían a verse las caras este año luego de lo que fue su enfrentamiento por la quinta fecha de la Liga de Primera, cuando con un doblete de Sebastián Sáez y un gol del uruguayo Kevin Méndez, el combinado de la región de Valparaíso se impuso por un inapelable 3-0.

Tras un inicio de partido bastante opaco, la visita avisó con un zapatazo de Franco Troyansky que dio en el travesaño (15'). Pero la jugada no quedó allí, ya que el VAR advirtió una falta del defensa local Nicolás Palma, la cual fue ratificada por el árbitro Fernando Véjar. El propio Troyansky (21') se adjudicó la responsabilidad y abrió la cuenta con un tiro de zurda.

Lentamente, el dueño de casa empezó a animarse un poco más sobre campo contrario, con una conquista que fue anulada por posición de adelanto (34') y luego con un disparo de Christopher Díaz que repelió de muy buena manera Tomás Ahumada (38').

Los pupilos de Martín Cicotello mantuvieron la intensidad en el amanecer del complemento y volvieron a exigir al guardameta audino en el minuto 49. Pero a partir de ahí poco a poco fueron perdiendo ritmo con cambios que no terminaron de potenciar el andamiaje del elenco calerano.

Sin embargo, el conjunto de colonia tampoco hizo méritos como para ampliar las cifras y se encomendó a las manos de su cancerbero, quien volvió a lucirse con una tapada en el 79' y otra en los descuentos (90+4'), que a la postre fueron clave para darle la victoria a los tanos, que se alzaron como líderes de la zona que comparten con Universidad de Chile y Deportes La Serena, que igualaron a dos. El cuadro rojo, en cambio, quedó como colista.

En el marco de la segunda fecha del torneo, Unión La Calera visitará a la U desde las 18:00 horas del martes 24. Un día después, puntualmente a las 20:30, Audax Italiano recibirá a los "papayeros".

Unión La Calera

Nelson Espinoza; Javier Saldías, Nicolás Palma, Daniel Gutiérrez (Michael Maturana, 62'); Christopher Díaz, Yerko Leiva (Camilo Moya, 27'), Joaquín Soto (Martín Hiriart, 74'), Cristián Gutiérrez (Bayron Oyarzo, 45'); Kevin Méndez (Axel Encinas, 74'), Matías Campos López, Sebastián Sáez. (DT: Martín Cicotello)

Audax Italiano

Tomás Ahumada; Oliver Rojas, Marcelo Ortiz, Daniel Piña; Raimundo Rebolledo, Vicente Zenteno (Nicolás Aedo, 45'), Marco Collao, Federico Mateos (Diego Monreal, 80'), Esteban Matus (Paolo Guajardo, 66'); Giovani Chiaverano (Rodrigo Cabral, 66'), Franco Troyansky (Diego Coelho, 66'). (DT: Gustavo Lema)

Árbitro: Fernando Véjar

Estadio: Nicolás Chahuán Nazar.

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