ATP actualiza el ranking: Tabilo retrocede, Garin cae cinco puestos y Jarry sigue en descenso

La ATP publicó este lunes una nueva actualización de su ranking mundial, que dejó movimientos para los principales tenistas chilenos del circuito.

Alejandro Tabilo se mantiene como la primera raqueta nacional, aunque sufrió un retroceso de dos posiciones y ahora se ubica en el puesto 33 del mundo.

Por su parte, Cristian Garin también registró una caída importante, al descender cinco lugares y situarse en el puesto 124°.

En contraste, Tomás Barrios logró avanzar dos posiciones, pasando del 137° al 135° lugar, mientras que Nicolás Jarry continúa su desplome en la clasificación, tras perder siete puestos y quedar ubicado en el 211° del ranking ATP.

Entre los demás chilenos, Matías Soto protagonizó el mayor ascenso, escalando 17 posiciones para instalarse en el puesto 300° del mundo.

En la parte alta de la clasificación, el italiano Jannik Sinner continúa como el número uno del mundo, seguido por el español Carlos Alcaraz y el alemán Alexander Zverev, quienes completan el podio.

TOP 10 ATP

Jannik Sinner (Italia): 13.450 puntos (0) Carlos Alcaraz (España): 9.460 (0) Alexander Zverev (Alemania): 7.190 (0) Felix Auger-Aliassime (Canadá): 4.440 (0) Ben Shelton (Estados Unidos): 4.160 (0) Alex de Miñaur (Australia): 4.110 (0) Taylor Fritz (Estados Unidos): 3.915 (+2) Novak Djokovic (Serbia): 3.760 (0) Daniil Medvedev (Rusia): 3.580 (-2) Flavio Cobolli (Italia): 3.460 (0)

RANKING TENISTAS CHILENOS

33° Alejandro Tabilo: 1.428 puntos (-2)

1.428 puntos (-2) 124° Cristian Garin: 504 (-5)

504 (-5) 135° Tomás Barrios: 442 (+2)

442 (+2) 211° Nicolás Jarry: 270 (-7)

270 (-7) 300° Matías Soto: 179 (+17)

179 (+17) 664° Nicolás Villalón: 53 (-13)

53 (-13) 668° Daniel Núñez: 52 (+2)

52 (+2) 740° Benjamín Torrealba: 42 (-9)

42 (-9) 982° Bastián Malla: 20 (-3)

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