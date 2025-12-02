Asta-Buruaga asegura que en la UC están "comprometidos" en sellar la clasificación a Copa Libertadores

En Universidad Católica están enfocados en asegurar el cupo del Chile 2 para ir directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Tomás Asta-Buruaga enfatizó que el plantel está mentalizado en conseguir ese objetivo en el partido de este sábado a las 18:00 horas ante Unión La Calera, por la última fecha de la Liga de Primera.

"Dependemos absolutamente de nosotros, vamos a estar con el apoyo de nuestra gente, de nuestros familiares. El grupo está muy comprometido y muy unido en sacar la tarea adelante para volver a meter a esta institución a Copa Libertadores", expresó el zaguero en la conferencia de prensa de este martes.

Consultado sobre su futuro en el club con el cual termina contrato, sostuvo: "Después del partido con La Serena, el club se acercó a dialogar con mi representante, así que estamos en conversaciones. Hay que ver qué es lo mejor para ambas partes".

Por último, se refirió a su presente como lateral derecho: "Me siento cómodo jugando ahí, el profe (Daniel Garnero) me ha dado la confianza y quiero seguir jugando. No quiero soltar más el puesto".

PURANOTICIA