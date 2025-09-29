Aseguran que Universidad Católica podría perder a Jhojan Valencia para la siguiente temporada

Si bien todavía está en curso la temporada 2025, algunos elencos podrían sufrir algunas bajas de cara a la siguiente campaña.

Uno de esos clubes podría ser Universidad Católica, con la posible partida del volante colombiano Jhojan Valencia, quien ha tenido un rendimiento destacado durante el año con el cuadro cruzado.

Ante el gran rendimiento que ha mostrado este año, el mediocampista cafetalero habría despertado el interés desde el extranjero.

En ese sentido, Punto Cruzado dio a conocer que desde México pretenderían el fichaje del jugador, quien culmina contrato con la UC al término de esta temporada.

Consignar que valencia arribó a Universidad Católica en este 2025, proveniente del Austin FC de la major League Soccer de Estados Unidos.

PURANOTICIA