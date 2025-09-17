Unión Española tendría que adelantar su próximo partido del Campeonato por concierto agendado en el estadio Santa Laura

El Campeonato Nacional 2025 entró en un nuevo y largo receso, debido a las Fiestas Patrias y porque la próxima semana comenzará el Mundial Sub 20 en nuestro país.

El certamen criollo se reanudará a mediados de octubre, donde Unión Española recibirá a Huachipato en el estadio Santa Laura.

Sin embargo, para ese fin de semana del cotejo entre hispanos y acereros, está agendado el concierto del cantante Anuel AA el sábado 18 de octubre en el mismo recinto.

Por eso, según dio a conocer radio ADN, el conjunto rojo ya habría acordado con el elenco siderúrgico adelantar el partido para el sábado 11 de octubre, aunque faltaría la autorización de la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana.

Consignar que Unión Española luchan por evitar el descenso, pues marcha en el 15° y penúltimo puesto de la tabla, con 17 puntos, a uno de Deportes Limache, que de momento está salvando la categoría.

