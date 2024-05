Aseguran que "Mosa podría ser el único que convenza a Claudio Bravo de volver a Colo Colo"

"Uno ve la carrera de Arturo (Vidal), jugando en clubes que difícilmente otros compañeros puedan hacer una carrera así. Uno ve que llega a Chile y duele que lo basureen, que a la primera enrostren mil cosas porque en otro país no sucede. Si pongo en la balanza ciertas cosas, no tengo la necesidad de regresar a Chile o que mi entorno sufriera por las críticas ajenas. No quiero vivir esa otra película".

Con esas palabras, en conversación con Canal 13, Claudio Bravo cerró la puerta a un regreso al fútbol chileno y usó a Arturo Vidal como ejemplo al colocar sobre la mesa cómo tratan al futbolista nacional cuando vuelve al país.

Sin embargo, en el entorno del experimentado portero dieron a conocer la clave para que el bicampeón de América con la Roja pueda retornar a suelo criollo, específicamente a Colo Colo.

"Él siempre me dijo que no le gustaría venir a terminar su carrera a Chile; pero Aníbal Mosa (presidente de Blanco y Negro) podría ser el único que convenza a Claudio de volver a Colo Colo y terminar su carrera acá", reconoció a BolaVip el preparador de arqueros Julio Rodríguez, formador, mentor y amigo del golero.

"Yo creo que a un grande de Sudamérica podría venir Claudio pero no a Colo Colo, insisto, salvo que Mosa lo pueda persuadir", añadió.

Por último, Rodríguez agregó: "Yo lo veo más, y conociéndolo y de haber conversado muchas veces esto, que él terminará en Europa su carrera".

PURANOTICIA