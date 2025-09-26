Aseguran que La Roja estaría preparando una oferta a Pellegrini si no renueva contrato con el Betis

En medio de las dudas que existen sobre la renovación de Manuel Pellegrini en Real Betis, en España revelaron que la Federación de Fútbol de Chile trataría de aprovechar esta situación y estaría evaluando ofrecerle la banca de la Roja al "Ingeniero".

Así lo hizo saber Estadio Deportivo. El medio aseguró que la directiva del fútbol nacional buscaría sumar al entrenador para que se haga cargo del equipo con miras al Mundial de 2030, poniendo sobre la mesa un "salario importante", tomando como punto de partida los tres millones de dólares que percibía el ex DT del combinado criollo, Ricardo Gareca.

En la misma línea, el citado portal indicó que la idea del organismo presidido por Pablo Milad sería recibir una respuesta a más tardar en el próximo verano europeo, considerando que además de las clasificatorias, en el horizonte también asoma la Copa América de 2028.

Sin embargo, en la publicación advirtieron que este escenario solo sería posible en caso de que el club sevillano no ceda a los deseos del estratego, quien pretende extender su vínculo precisamente hasta 2028 y en caso de hacerlo, tomaría las riendas de la Selección después de la cita continental.

Asimismo, plantearon que para cumplir con el sueldo requerido por Pellegrini para el cuadro bético sería indispensable clasificarse a la próxima Champions League, motivo por el cual esperarían hasta la primavera del Viejo Continente extender el vínculo del director técnico de 72 años.

