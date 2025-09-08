Aseguran que el Galatasaray pagaría millonaria cifra por Felipe Loyola

Desde hace rato que se habla que Felipe Loyola podría dejar Independiente de Avellaneda para dar el salto al fútbol europeo. De hecho, hace meses se vinculó al seleccionado chileno en el poderoso Bayern Múnich de Alemania, aunque finalmente no se concretó.

Y a pesar que en las principales ligas del Viejo Continente ya cerró el mercado de fichajes, todavía hay países que tienen abierta la ventana de transferencias y uno de esos es Turquía, donde el nombre del nacional comenzó a surgir.

Se trata del Galatasaray, elenco que estaría muy interesado en los servicios del ex jugador de Huachipato. Es que según dieron a conocer medios locales, el equipo más ganador de ese país realizaría estaría dispuesto a pagar más de 9 millones de dólares por el fichaje del volante criollo.

"El Galatasaray estaría dispuesto a desembolsar 9.000.000 de dólares por el 100% del pase de Felipe Loyola, figura de Independiente", informaron.

En caso de concretarse todo, Huachipato se vería muy bien beneficiado, debido a que como tiene el 50 por ciento del pase del futbolista, se llevaría más de 4.5 millones de dólares, misma cifra que Independiente.

Sin embargo, el diario Olé de Argentina enfatizó que al cuadro de Avellaneda aún no le llega una oferta formal desde el Galatasaray, por lo que habrá que esperar los próximos días para saber el desenlace de su situación.

