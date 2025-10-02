Aseguran que Christopher Toselli estaría evaluando su retiro del fútbol profesional a final de año

Si bien en Universidad de Chile se enfocan en el cierre de temporada, con la Copa Sudamericana como gran objetivo, en el cuadro azul también piensan en la siguiente campaña.

Y de cara al 2026, el conjunto estudiantil no tiene garantizada la continuidad de referentes como Charles Aránguiz o Marcelo Díaz, quienes terminan contrato en diciembre próximo.

Pero en el elenco universitario perderían a otro experimentado jugador de cara al siguiente año como es el arquero Christopher Toselli.

Es que según dieron a conocer desde TNT Sports, el golero estaría evaluando su retiro del fútbol profesional a final de año.

De la determinación del mundialista con la Roja dependería la situación del portero Pedro Garrido, quien también estaría negociando por seguir o no en la U.

