Aseguran que Alexis Sánchez ya tiene acuerdo para fichar por el Sevilla

Parecía que finalmente Alexis Sánchez se quedaba en el Udinese de Italia. Sin embargo, a horas del cierre del libro de pases del fútbol europeo, el panorama del delantero chileno cambió.

Es que el domingo desde España dieron a conocer que el goleador histórico de la Roja regresará a La Liga para transformarse en nuevo fichaje del Sevilla, donde será compañero de su compatriota Gabriel Suazo.

Y este lunes el periodista Fabrizio Romano, experto en fichajes, entregó mayores detalles del inminente traspaso. En ese sentido, confirmó a través de su cuenta de X que en las próximas horas se cerraría todo.

"¡Alexis Sánchez al Sevilla, allá vamos! Firma contrato por un año y la leyenda chilena llega hoy a revisión médica. Documentos en preparación después de que Sevilla recibiera luz verde para proceder", comentó el italiano.

En tanto, el periodista Gianluca Di Marzio sostuvo que "el acuerdo se cerró con una transferencia gratuita: el club andaluz llegó a un acuerdo con el jugador, que aterrizará en España en las próximas horas".

Por su lado, el medio Estadio Deportivo publicó: "Se considera un complemento para el ataque, no como punta de referencia, ya sea como extremo o por detrás del ariete, sin descartar que también pudiera ejercer de ‘nueve’ llegado el caso".

De esta manera, Sánchez regresará al fútbol español tras su paso por el Barcelona, cuadro al que arribó en 2011 precisamente desde el Udinese de Italia.

