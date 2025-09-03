Aseguran que Alexis Sánchez aún no entrena con el Sevilla por "problemas burocráticos"

El fichaje de Alexis Sánchez en el Sevilla fue una de las grandes sorpresas en el cierre del mercado de traspasos del fútbol europeo, pues el movimiento se dio a última hora y cuando parecía que el delantero chileno iba a continuar en el Udinese de Italia.

Sin embargo, a pesar de que el goleador histórico de la Roja ya fue oficializado por el cuadro andaluz y firmó su contrato -por una temporada-, todavía no se suma a los entrenamientos.

De hecho, ya van dos días que no se presenta a los trabajos con el técnico argentino Matías Almeyda, situación que fue destacada por la prensa sevillana.

"Alexis Sánchez aún no entrena con el grupo debido a problemas burocráticos que se espera solucionar esta misma semana", expresaron.

Habrá que esperar para ver si el chileno podrá hacer su debut en el próximo partido del Sevilla, que será el viernes 12 de septiembre, cuando reciba al Elche por la cuarta fecha de la Liga española.

