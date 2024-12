Arturo Vidal y Esteban Pavez aclaran ausencia en acto por centenario de Colo-Colo: "No recibimos invitación formal"

Este viernes se escribió un nuevo capítulo en la polémica que tiene enfrentados al plantel de Colo-Colo con la dirigencia, debido a presuntos descuentos imprevistos en los pagos de premios por los logros obtenidos en la temporada 2024.

Es que para varios fue una sorpresa que ninguno de los futbolistas albos se hiciera presente en una actividad por el centenario del "Cacique", donde se dieron a conocer algunos de los eventos que se han planificado para la conmemoración.

Al respecto, el propio presidente de Blanco y Negro, Anibal Mosa, señaló que "los jugadores están de vacaciones, Almirón me dijo que muchos iban a salir, para los extranjeros era complicado salir para Navidad y volver antes de Año Nuevo. Me dijo si le parecía darle estos días de descanso para que volvieran el 2 de enero. Si él creía que eso despejaría a los jugadores, me parece bien".

En paralelo, los capitanes del cuadro popular, Arturo Vidal y Esteban Pavez, fueron vistos compartiendo con amigos en una "pichanga" en Chicureo, situación que generó una ola de comentarios y que llevó a ambos mediocampistas a emitir un comunicado para explicar por qué no participaron de la ceremonia del combinado de Macul.

En el escrito, los seleccionados nacionales indicaron que "quisiéramos comentarles que, lamentablemente, no pudimos asistir al 'Lanzamiento actividades Centenario de Colo-Colo' realizado el día de hoy, ya que no recibimos una invitación formal".

Asimismo, sostuvieron que "entendemos que a veces pueden surgir confusiones o malentendidos en la organización, pero nos habría encantado ser parte de este momento tan especial. De todas formas, les enviamos nuestros mejores deseos y esperamos que el evento haya sido un éxito. Quedamos a disposición para cualquier evento futuro en el quieran que participe el primer equipo del club".

