Arturo Vidal se tituló como entrenador de fútbol en el INAF: "Quiero un primer equipo"

Si bien, Arturo Vidal demostró en su regreso a Colo-Colo, donde se consagró campeón, que todavía sigue vigente, ya piensa en sus pasos cuando se retire del fútbol profesional.

Este miércoles, el experimentado volante se tituló de entrenador en el INAF, y tras la ceremonia se mostró feliz y habló de los sueños que tiene como futuro técnico.

"Claramente va a ser diferente a ser jugador. De verdad que estoy muy contento. Ojalá que después que me retire, seguir rápido como entrenador y poder ayudar al equipo que me toque o a la Selección, si Dios quiere", reconoció el bicampeón de América con la Roja.

En esa línea, el "King" manifestó su deseo de dirigir en el fútbol profesional y no en cadetes: "Quiero un primer equipo. Eso es lo que quiero. Ojalá sea Colo-Colo, que es el equipo de mis amores, y después la Selección. En la Selección se pueden hacer muchas cosas lindas".

Sobre sus características como técnico, sostuvo que "he tenido la suerte de tener varios entrenadores que están metidos entre los mejores del mundo. Cada entrenador es diferente. Me tocaron entrenadores muy duros, otros entrenadores que son más del día a día. Otros entrenadores que tácticamente son muy buenos, otros no tanto, pero te ayudan en otro sentido. Voy a juntarlos a todos y tratar de ser un buen entrenador".

Por último, consultado sobre cuál fue el mejor DT que tuvo en su carrera, respondió que "es difícil: el primero, yo creo que es (Carlo) Ancelotti. (Antonio) Conte y (Pep) Guardiola. Esos tres. Pero los tres son diferentes".

Consignar que en la ceremonia también se titularon Marcelo Díaz, Humberto Suazo, Matías Fernández, Gonzalo Jara, Esteban Paredes, Fabián Orellana, Jean Beausejour, Rafael Olarra y Felipe Gutiérrez; mientras que Gary Medel, Alexis Sánchez y Mark González no asistieron al evento, pese a completar el curso.

