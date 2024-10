Arturo Vidal se lanzó contra Ricardo Gareca: "Nunca más me llamó; la Roja no tiene rumbo"

Si el ambiente en torno a la Selección chilena ya estaba tenso por polémicas declaraciones de Arturo Vidal hace unos días, el volante de Colo Colo ahora "incendió" todo.

Es que este lunes el "King" lanzó una serie de frases por el delicado presente de la Roja y apuntó duro contra el técnico del combinado nacional, Ricardo Gareca.

En ese sentido, el mediocampista se refirió a la única vez que conversó con el DT argentino y sobre lo que dijo el adiestrador por jugadores que no le contestaron.

"Hablé cinco minutos con él y nunca más hablé con él, nunca más me llamó. El único que no le contestó fue Charles, lo dijo al principio. El resto todos. No puede poner esa excusa. Por qué no dice el nombre, nadie se puede negar a la Selección. A mí nunca más me llamó", reconoció en conferencia de prensa.

En cuanto a su ausencia en la Roja y la de de varios integrantes de la Generación Dorada en la era del "Tigre", sostuvo: "Aunque no esté futbolísticamente bien, yo, (Mauricio) Isla, Charles (Aránguiz), Marcelo (Díaz), debemos estar en la Selección, la Selección nos necesita. Debemos enfrentar a Brasil con jugadores grandes. No se explica que el 'Huaso' siendo el último capitán no sea convocado. Yo estoy afuera de la Selección, no fui considerado para la Copa América, para las Clasificatorias y eso molesta".

"¿Hay alguno mejor que yo en mi posición? ¿O que tenga la misma experiencia? ¿O más partidos que yo? No. La Selección está mal y todos lo saben. Me molesta que no se diga", añadió.

Consultado sobre el actual momento del combinado nacional, respondió: "Es difícil, no le veo rumbo a la Selección. Nos enfrentamos a dos de las mejores selecciones de hoy como Brasil y Colombia, donde no tenemos jugadores con experiencia, hay que saber en qué momento citar a los jóvenes. Si quieres tirar a la basura las Eliminatorias prueba, pero aún hay chances".

"Qué podemos esperar así, ojalá a Chile le vaya bien, pero con esto da miedo. Es complicado y prefiero hablar con la verdad, es difícil sacar puntos en esta pasada. Siempre estoy a disposición, pero será difícil que vuelva en este proceso, ojalá en un próximo y que me toque", sentenció.

