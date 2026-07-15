Arturo Vidal saca pecho tras el triunfo de España sobre Francia: "Ya les dije quién iba a ser el campeón del mundo"

España se convirtió en el primer finalista del Mundial 2026 luego de dar la sorpresa en semifinales al derrotar por 2-0 a la favorita Francia, resultado que fue celebrado por Arturo Vidal, quien semanas atrás había señalado al combinado hispano como su principal candidato para quedarse con el título.

Tras el encuentro, el bicampeón de América con la Roja recurrió a su cuenta de Instagram para recordar que había anticipado tanto la clasificación de España como su eventual consagración. "Ya les dije quién iba a ser el campeón del mundo", escribió el actual volante de Colo-Colo.

En la misma publicación, el mediocampista reforzó su pronóstico al asegurar: "Avisé antes que España será campeón del mundo y que iba a pasar a Francia".

Finalmente, el oriundo de San Joaquín cerró su mensaje con una frase en tono distendido dirigida a sus seguidores: "El que más sabe de fútbol soy yo".

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