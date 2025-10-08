Arturo Vidal puso en duda su continuidad en Colo-Colo: "Veremos qué es lo mejor"

Arturo Vidal sorprendió a todos. Es que el volante y referente de Colo Colo puso en duda su continuidad en el Cacique tras el término de esta temporada 2025.

Si bien hace unas semanas se activó la renovación automática de su contrato hasta diciembre de 2026, debido a los minutos jugados, el propio "King" dejó en suspenso su futuro en el cuadro albo y aseguró que revisará su continuidad una vez termine el año.

"Me hubiera gustado que hubiera sido de otra forma, pero renové un año más. No he tomado la decisión. A fin de año me juntaré con el presidente y veremos qué es lo mejor para Colo Colo. Ahí tomaremos una decisión", reconoció el mediocampista antes de partir a Puerto Montt, donde el elenco popular disputará este miércoles, a las 20:00 horas, un amistoso en medio de este receso por el Mundial Sub 20.

"Yo estoy contento porque siempre me ha gustado estar en Colo Colo. Pero vamos a ver. Lo importante es lograr el objetivo este año y a fin de año veremos qué es lo que viene el próximo. Feliz por la renovación, pero nada es seguro. Ahí estamos", añadió el oriundo de San Joaquín.

Vidal dejó abierta la puerta para una posible partida de Colo Colo si es que el club no clasifica a una copa internacional para 2026: "Sería muy malo para Colo Colo quedar fuera de las copas, con el equipo que tiene, con lo que se invirtió, con lo que quiere la gente. Sería muy feo, sería un fracaso. Eso es lo que no queremos. Aún quedan muchos partidos para poder lograr el objetivo y el próximo año ir por todo. Por eso te digo, todo depende de cómo será este año. Nunca voy a ser un estorbo para Colo Colo, sino que ayudaré al equipo, más porque juego acá, porque lo amo".

