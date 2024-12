Arturo Vidal hace balance y asegura que lograron "volver a poner a Colo-Colo entre los mejores equipos de Sudamérica"

Con la temporada 2024 de la Primera División ya terminada, es hora de los balances de fin de año. Uno que realizó una positiva evaluación fue Arturo Vidal, tras su exitosa campaña con Colo-Colo con los títulos en el Campeonato Nacional y la Supercopa, además de los cuartos de final en la Copa Libertadores.

En diálogo con las redes oficiales del "Cacique", el experimentado volante expresó que "fue un año muy lindo, fue maravillosa esa llegada y el cariño de la gente también. Cada vez que nos tocaba alguna copa nos concentramos y lo sacamos adelante. Fue un año ganador, pero también muy difícil".

Sobre su masiva presentación en el estadio Monumental en febrero de este año, el "King" sostuvo: "Colo-Colo me sorprendió. Llenar el estadio nunca se había hecho y que todo el mundo conociera a Colo-Colo por lo que hizo, como espectáculo. Este año el club lo ha hecho de primer nivel, en todo sentido. Las cosas que hemos vivido han sido únicas. En otros lados puede ser que esté más avanzado como en Europa, pero lo que hizo Colo-Colo este año no se iguala. Lo que pasó también después de que llegamos de Copiapó fue una cosa que nunca vi antes".

En cuanto a la campaña del conjunto albo en la Copa Libertadores, el mediocampista comentó: "Volver a poner a Colo-Colo entre los mejores equipos de Sudamérica es difícil, pero lo logramos. Esa era la meta a principios de año y creo que se logró. Nos han tocado partidos muy importantes en el Campeonato que no hemos podido enfrentar de la mejor forma por tener viajes muy largos, pero el equipo se paró en todos los partidos de igual a igual. Sacamos fuerza de todos lados para hacer un año maravilloso".

Además, recordó el gol ante Deportes Copiapó que terminó dándole el título al Cacique: "Me va a quedar para siempre, no porque lo ganamos el título, sino porque me salió el gol en un momento difícil. La gente también lo disfrutó y lo ve como el gol del título, pero creo todo el año en general fue muy bueno para lograrlo. Creo que el Campeonato lo merecíamos y se dio como se tenía que dar, con mucho nerviosismo. Siempre fuimos superiores a todos los equipos y eso que nosotros jugamos muchos partidos, tuvimos muchos viajes y lo pudimos sacar adelante igual. Creo que el mejor premio fue ese título".

"Han sido meses perfectos, gracias a Dios me tocó volver en un muy buen momento de mi carrera y en un buen momento de Colo-Colo, porque se acercan los 100 años y estar presente va a ser maravilloso. Espero estar en forma, poder jugar ese partido y hacer cosas históricas el 2025", sentenció Vidal.

