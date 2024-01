Arturo Vidal en su presentación en Colo-Colo afirmó que "el mundo va a conocer mucho más al club por mí"

Arturo Vidal fue presentado como nuevo refuerzo de Colo-Colo durante la tarde de este martes en la sala de prensa del Estadio Monumental.

Ante los medios de comunicación, el volante declaró estar "muy feliz de volver a casa luego de 17 años. Vuelvo con muchos sueños cumplidos afuera. Llego en un buen momento con una recuperación que salió a la perfección. Espero seguir demostrando todo lo que he hecho en mi carrera en Colo-Colo, volver a poner a Colo-Colo en lo más alto de Sudamérica".

El "King" subrayó que "mi primer objetivo es ser campeón no solo acá en Chile, sino en Sudamérica y tratar de ayudar en lo que más pueda. Tratar de ser un líder acá en Colo-Colo, tratar de ayudar en lo que más pueda al fútbol chileno y prepararme para la selección, que también es muy importante".

El bicampeón de América con la selección chilena agregó que "son muchas cosas lindas que pasé acá, llegue a los 12 años, ya hice mi carrera y como lo dije ayer, espero ser importante en estos títulos que ganemos con Colo-Colo, ojalá se den muchos. Ahora mi carrera me ha dado muchas alegrías siendo un líder en todos los equipos que estuve y espero ser un buen líder en Colo-Colo".

“Siempre donde estuve puse a Colo Colo por delante. Ahora todos van a seguir a Colo-Colo, el mundo va a conocer mucho más a Colo-Colo por mí, pero ahora de otra forma, siendo uno de los más fuertes en Sudamérica. Ojalá se dé”, remarcó.

Respecto a las dificultades en las negociaciones con Blanco y Negro, el nacido en San Joaquín sostuvo que "claramente en las negociaciones la gente no lo ve mucho, pero siempre son así. Son muy estresantes, uno quiere que las cosas se den rápido, pero las negociaciones son largas, son muchas cosas que hay que armar y creo que se logró".

Sin embargo, el ex Juventus, Bayern Múnich, FC Barcelona e Inter de Milán indicó que "estoy feliz de firmar por Colo-Colo, de hacer lo que ,me gusta que es jugar al fútbol. Lo que pasó atrás ya fue, ya se logró el acuerdo, estamos las dos partes felices y ahora hay que estar juntos, remar para el mismo lado y darle muchas alegrías al pueblo colocololinos".

Además, Vidal se refirió a la recepción que le gustaría tener por parte de los hinchas de clubes chilenos, en especial de Universidad de Chile y Universidad Católica.

"Espero en todos los estadios que vaya sentir el cariño, no por ser rival la gente puede olvidar lo que ha hecho acá en Chile. Espero que los estadios estén llenos siempre donde vayamos con Colo-Colo, porque eso también ayuda al fútbol. Los estadios llenos se ven más lindos, los partidos son más emocionantes y sería lindo que en cada parte que vaya me aplaudieran y si no, será", finalizó.

