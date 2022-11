Arturo Vidal descarta retirarse de la Roja y asegura que "siempre quiero estar, ojalá hasta que me retire"

Arturo Vidal sorprendió a todos este domingo. En la previa a su viaje rumbo a Europa para sumarse a la Selección chilena para los amistosos ante Polonia y Eslovaquia, el volante nacional publicó en redes sociales una encuesta para preguntarle a todos sus seguidores si debe continuar en la Roja.

Sin embargo, el mediocampista del Flamengo aclaró que en su mente está la idea de seguir en el combinado criollo hasta que deje la actividad.

"Fue mucha gente la que votó, porque a veces uno necesita saber lo que piensa la gente y con el esfuerzo de tantos años jugando en la Selección, también hay opciones de darle oportunidad a los más jóvenes", expresó el "King" a 24 Horas en su llegada al Viejo Continente.

"Como siempre lo he dicho, yo siempre quiero estar, ojalá hasta que me retire", añadió el ex jugador de Inter de Milán, Barcelona, Bayern Múnich y Juventus.

Además, agregó: "Siempre es bueno comunicarse un poco con la gente y que tenga su opinión, pero en mi mente siempre ha estado seguir acá".

PURANOTICIA