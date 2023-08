Arturo Vidal confía en superar lesión y estar con la Roja: "Vamos a hacer todo lo posible"

Cuando restan casi 10 días para su estreno en las Clasificatorias al Mundial de 2026, una gran duda ronda por la cabeza del técnico Eduardo Berizzo, quien podría perder a uno de sus emblemas para los duelos ante Uruguay y Colombia.

Se trata del mediocampista Arturo Vidal, quien salió lesionado en el último partido del Athletico Paranaense, encendiendo las alarmas en la Roja.

A pesar de esto y de que aun no existe claridad respecto a los plazos de su recuperación, el "King" salió a poner paños y aseguró que está haciendo todo lo posible para estar en óptimas condiciones para dichos compromisos.

"Estamos ahí, ahí. Vamos a hacer todo lo posible para llegar, así que tengo pura fe. El otro día me volvió un dolor en la rodilla, me complicó, espero recuperarme", sostuvo el volante en su canal de Twitch.

En la misma línea, el formado en Colo-Colo le dijo a sus seguidores que "veré si puedo llegar al sábado (para el encuentro con Atlético Mineiro). Me hago tratamiento cuatro o cinco horas por día, me dolió harto".

Por último, junto con anticipar que espera arribar a suelo nacional este mismo domingo, Vidal sostuvo que "voy a estar en la selección hasta que no pueda más. No siempre tengo que jugar, si otro está mejor estaré tranquilamente afuera, a mi manera, dando experiencia. No siempre juegan los mejores, hay otras cosas que son más importantes y los que saben de fútbol lo tienen claro".

PURANOTICIA