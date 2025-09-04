Arturo Vidal afronta querella por fallido documental sobre su vida: productora exige $200 millones

Un inesperado problema judicial enfrenta Arturo Vidal luego de que la productora Pixiehouse presentara una demanda en contra del futbolista y su equipo cercano por el fallido documental biográfico "KING: Arturo Vidal – En primera persona".

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago recibió la querella por "estafa y apropiación indebida", que si bien fue rechazada, la parte acusadora insistirá en otros tribunales.

Según consigna La Tercera, la historia se remonta a comienzos de 2024, momento en que Antonio Inostroza, dueño de la productora, acercó al volante albo la idea de realizar una pieza contando aspectos de su vida tanto dentro como fuera de la cancha.

Las conversaciones fueron avanzando y la compañía desembolsó un monto total de 96 mil dólares: 80 mil a Haras Ill Campeone, propiedad del exseleccionado nacional, y 16 mil Vibra Marketing SpA, que está en manos de su representante, Fernando Felicevich.

Sin embargo, luego de esto desde el entorno del bicampeón de América comenzaron a modificar los borradores de los contratos y presionaron asegurando que había otros interesados en llevar a cabo el mismo proyecto, incluyendo a un presunto grupo mexicano.

El problema se agudizó con el lanzamiento del podcast "El Reinado de Vidal", cuyo contenido era supuestamente similar a lo que se había desarrollado en el documental.

Frente a esto, desde Pixiehouse acusaron que existió "engaño, ánimo de lucro y perjuicio patrimonial", motivo por el cual exigieron una indemnización cercana a los $200 millones.

