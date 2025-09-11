Arranca este viernes: la programación de la 23° fecha de la Liga de Primera

Luego de la fecha FIFA de septiembre, este fin de semana vuelve la acción de la Liga de Primera con su fecha 23, la última parada antes de la pausa de más de treinta días que tendrá el torneo debido al Mundial Sub 20 que albergará el país.

La jornada arrancará a las 18 horas de este viernes, cuando el superlíder Coquimbo Unido reciba en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso a Ñublense buscando un triunfo que le permita ampliar su ventaja en la cima del certamen.

De los equipos denominados grandes, el único que saltará a la cancha será Universidad Católica, elenco que intentará mantenerse en la senda de la victoria cuando visite a Deportes Limache a partir de las 20:00 del sábado.

Por su parte, los encuentros de Colo Colo y Universidad de Chile ante Deportes Iquique y Deportes La Serena, respectivamente, fueron aplazados debido a la Supercopa que disputarán albos y azules a contar de las 15:00 del domingo en el estadio Santa Laura.

Es importante consignar que pese a este extenso parón, en medio de la cita planetaria se jugarán las semifinales de Copa Chile además de un duelo pendiente de Universidad Católica con Cobresal.

PROGRAMACIÓN FECHA 23

Viernes 12 de septiembre

- Coquimbo Unido vs. Ñublense, 18:00 horas. estadio Francisco Sánchez Rumoroso

- Unión La Calera vs. Everton, 20:30 horas. estadio Nicolás Chahuán Nazar

Sábado 13 de septiembre

- Unión Española vs Audax Italiano, 12:30 horas, estadio Santa Laura-Universidad SEK

- Palestino vs O'Higgins, 15:00 horas, estadio Municipal de La Cisterna

- Cobresal vs Huachipato, 17:30 horas, estadio El Cobre

- Deportes Limache vs Universidad Católica, estadio Lucio Fariña Fernández

Viernes 26 de septiembre

- Colo Colo vs Deportes Iquique, 19:00 horas, estadio Monumental

Domingo 28 de septiembre

-Deportes La Serena vs Universidad de Chile, 15:00 horas, estadio La Portada.

