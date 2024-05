Arranca este viernes: Conoce la programación completa de la onceava fecha del Campeonato Nacional 2024

La acción del Campeonato Nacional 2024 no se detiene y este fin de semana volverá a rodar la pelota cuando se dispute la 11° fecha del certamen.

Todo arrancará este viernes 3 de mayo, con el duelo entre Palestino y Deportes Copiapó a las 15:30 horas en el estadio Municipla de La Cisterna, mientras que a las 19:00 Coquimbo Unido recibe a Huachipato en el Francisco Sánchez Rumoroso.

En tanto, el sábado resalta la visita de Colo Colo a Cobresal a las 15:00 horas en el estadio El Cobre de El Salvador, mientras que a las 19:00 el cotejo entre Unión Española y Universidad Católica en Santa Laura.

Por su lado, el domingo se vivirá el encuentro más destacado de la fecha, cuando el líder Universidad de Chile reciba a su escolta Deportes Iquique a las 15:00 en el Ester Roa de Concepción.

Esta es la programación completa de la 11° fecha del Campeonato Nacional:

VIERNES 3 DE MAYO

15:30 horas, Palestino vs. Deportes Copiapó, estadio Municipal de La Cisterna.

19:00 horas, Coquimbo Unido vs. Huachipato, estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

SÁBADO 4 DE MAYO

15:00 horas, Cobresal vs. Colo Colo, estadio El Cobre.

20:00 horas, Unión Española vs. Universidad Católica, estadio Santa Laura.

DOMINGO 5 DE MAYO

12:30 horas, Unión La Calera vs. Ñublense, estadio Nicolás Chahuán.

15:00 horas, Universidad de Chile vs. Deportes Iquique, estadio Ester Roa Rebolledo.

17:30 horas, Cobreloa vs. Everton, estadio Zorros del Desierto.

20:00 horas, O'Higgins vs. Audax Italiano, estadio El Teniente.

