Argentina sufrió para vencer a una Cabo Verde épica y clasificar a los octavos de final del Mundial

Argentina sufrió para vencer a Cabo Verde en los dieciseisavos de final del Mundial que organizan Estados Unidos, México y Canadá.

La albiceleste se impuso por 3 a 2 a los africanos en el alargue, en un duelo disputado en Miami.

En la primera parte, fue un gran monólogo para los dirigidos por Lionel Scaloni y los isleños se atrincheraban en las cercanías de su propia área.

En el minuto 15, Lionel Messi controló el balón y armó rapidísimo el disparo para superar al arquero Vozinha y poner el 1 a 0.

La sorpresa llegó en el minuto 59 del segundo tiempo. Deroy Duarte se encontró solo con "Dibu" Martínez y cruzó la bola para empatar el duelo.

Pasaron los minutos y la igualdad no se modificó en el tiempo reglamentario, por lo que las selecciones se fueron a la prórroga.

En el segundo minuto de ese tiempo extra, Lisandro Martínez apareció en el segundo palo para marcar el gol para Argentina.

Pero el sueño caboverdiano se mantuvo con un tanto de gran calidad de Lopes Cabral diez minutos después.

Cerca de que terminara el partido, la albiceleste pudo desnivelar el partido con un cabezazo de Cristian Romero que rebotó en el africano Borges, decretando el definitivo 3 a 2.

Con el sufrido triunfo, Argentina sigue en el torneo y se verá con Egipto en los octavos de final del Mundial.

(Imagen: FIFA)

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