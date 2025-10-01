Argentina goleó a Australia en Valparaíso y clasificó a octavos de final del Mundial Sub-20

Sin mucha brillantez, pero sí con una alta cuota de eficiencia. Con gran poder de fuego pese a que, a ratos, pareciera que estaba dormido.

De esta forma, Argentina goleó a Australia por 4-1 en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso (un rival al que nunca había vencido a este nivel) y clasificó a octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile.

El elenco trasandino logró sacar ventajas en el primer tiempo con anotaciones de Alejo Sarco y Tobías Ramírez en momentos precisos: al inicio de la etapa y casi al término de ella.

A Australia le costó atreverse a ir a buscar el partido y cuando se decidió a hacerlo, pese a las equivocaciones de los defensores argentinos, no tuvo potencia, puntería y tranquilidad para lograr inquietar al arquero Santino Barbi.

El partido, en todo caso, varió en alguna medida en la segunda etapa por el conformismo trasandino y los deseos australianos.

El equipo oceánico salió con mayor rapidez y de a poco comenzó a enhebrar jugadas de mayor precisión.

El tremendo error del arquero Barbi en una salida, le dio por fin la opción de acortar las cifras tras el tanto de Daniel Bennie. Pero nada más.

El gigante trasandino estaba en sueño y lo despertó el aporte que vino desde la banca para confirmar el triunfo en modo de goleada con las anotaciones de Ian Subiabre y Santino Andino, que lo deja entre los aspirantes a escribir su nombre en el Mundial.

En la próxima y última fecha, definirá su zona cuando enfrente a Italia a las 20:00 horas de este sábado en Valparaíso.

Por su parte, los del inglés Trevor Morgan sumaron su segunda derrota en el campeonato y quedaron afuera del Mundial. En la próxima fecha, cerrará su participación ante Cuba el sábado a las 20:00 horas en Santiago.

