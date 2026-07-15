Argentina derrotó en la agonía a Inglaterra y disputará la final del Mundial ante España

Inglaterra y Argentina se vieron las caras en la semifinal del Mundial que organizan Estados Unidos, Canadá y México.

Y en un partido caliente, el triunfo se lo llevaron los sudamericanos por 2 a 1, quienes enfrentarán en la gran final a España. Los ibéricos dejaron en el camino a Francia.

Luego de un comienzo friccionado y con muchas faltas, la primera jugada de real peligro vino a los 38 minutos, luego de que Enzo Fernández le pegara desde distancia y el balón se fuera levemente desviado.

El primero gol del duelo disputado en Atlanta fue obra de Anthony Gordon a los 55', tras recibir un centro a media altura y definir con simpleza.

A los 69 minutos, Argentina llegó con peligro con un cabezazo de Nicolás González que Jordan Pickford estuvo atento para despejar.

El empate para la albiceleste vino en los pies de Enzo Fernández, quien pateó desde fuera del área a los 85 minutos.

Y el tanto del triunfo se produjo a los 92 minutos, con un cabezazo de Lautaro Martínez, luego de un centro desde la banda derecha.

Con la victoria agónica, Argentina se enfrentará este domingo en la gran final a España.

Mientras que Inglaterra y Francia disputarán el juego por el tercer lugar este sábado 18 de julio.

(Imagen: FIFA)

PURANOTICIA