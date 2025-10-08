Argentina apabulló a Nigeria y clasificó a los cuartos de final del Mundial sub-20

Argentina apabulló por 4-0 a Nigeria en partido válido por los octavos de final de la Copa Mundial sub-20 de la FIFA, encuentro disputado en el Estadio Nacional en Ñuñoa.

El duelo comenzó —y como ha sido una tónica de la albiceleste en este certamen— con un gol tempranero. Al minuto de juego, Ian Subiare remató de larga distancia, el balón rebotó, y en la segunda jugada Dylan Gorosito metió un centro de primera que Alejo Sarco se barrió para conectar y abrir el marcador, decretando el 1-0 parcial.

El tanto marcó el derrotero del primer tramo del partido, con un dominio absoluto de la albiceleste. Tal es así que a los 23 minutos amplió la ventaja: Maher Carrizo, con una impecable ejecución de tiro libre desde la medialuna, sacó un zurdazo potente que se clavó junto al palo del arquero, en un verdadero golazo que puso el 2-0.

En los 28’, Tahir Maigana tuvo el descuento para Nigeria, pero la rápida salida del arquero argentino Santino Barbi logró bloquear el disparo en doble instancia.

Sobre el cierre del primer tiempo, los africanos generaron otra ocasión clara: tras un tiro de esquina y un rebote, Daniel Daga (45+3) remató potente en el área chica, pero Barbi, con una gran reacción y una mano salvadora, desvió el balón manteniendo su arco en cero.

El complemento arrancó con Argentina más replegada, apostando al contra ataque, y una de esas transiciones resultó letal para Nigeria: Carrizo (53’), tras un pase filtrado desde el mediocampo, encaró solo al arquero Harcourt y definió con un zurdazo rasante para marcar el 3-0 y su segundo tanto personal.

El técnico albiceleste, Diego Placente, realizó modificaciones que refrescaron el ataque, y a los 66 minutos Mateo Silvetti, tras recibir un pase en profundidad, ingresó al área, amagó y definió de zurda para sentenciar el 4-0.

Sobre el final, a los 86’, Silvetti volvió a quedar mano a mano tras un balón largo y picó en solitario, pero esta vez, Harcourt reaccionó de gran forma y desvió con un manotazo al tiro de esquina.

Finalmente, y tras algunas aproximaciones menores, Argentina selló una holgada victoria por 4-0.

Con este resultado, la albiceleste avanzó a los cuartos de final, instancia en la que enfrentará a México —verdugo de Chile— este sábado 11 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

