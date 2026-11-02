Árbitro detalla expulsión de Gago y omite gestos de Vargas y Morales a hinchas de la UC

El domingo se disputó una nueva edición del Clásico Universitario entre la Universidad Católica y la Universidad de Chile, que terminó con triunfo para los "cruzados" por 1-0 en el Claro Arena y que tuvo harta polémica.

Una de ellas fue la expulsión del técnico de los azules, Fernando Gago, terminado el partido. Este lunes, el árbitro Diego Flores entregó el informe, en el cual detalló las razones para mostrarle tarjeta roja al estratego argentino.

"Una vez finalizado el partido ingresa al terreno de juego y se dirigió hacia mi persona para reclamar de manera reiterada y en actitud confrontacional decisiones arbitrales adoptadas durante el encuentro", sostuvo el juez en el documento.

"Reaccionó acercándose de manera desafiante e intimidante hacia mi persona, reduciendo completamente la distancia entre ambos y posicionando su rostro frente al mío, llegando prácticamente a hacer contacto frente con frente, mientras continuaba reclamándome. Luego de esta situación, se alejó de mi posición y se dirigió hacia uno de mis asistentes, continuando con sus reclamos. Posteriormente regresó nuevamente hacia mi posición para continuar reclamándome, manteniendo su actitud confrontacional, hasta que finalmente se alejó del lugar", añadió.

En tanto, en el informe no se consignó nada sobre Eduardo Vargas y Marcelo Morales, quienes al abandonar la cancha del Claro Arena realizaron gestos contra la hinchada de la UC. Sin embargo, eso no los deja exentos de posibles sanciones, aunque para eso Cruzados tiene que presentar una denuncia ante el Tribunal de Disciplina.

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