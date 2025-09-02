Árbitro consignó discusión rumbo a camarines tras la victoria de la UC ante Cobresal

El partido del sábado entre Universidad Católica y Cobresal no solo quedó marcado por la segunda victoria al hilo de los "cruzados" en el Claro Arena, sino también por una tensa situación que fue consignada por el árbitro Piero Maza.

En su informe, el colegiado explicó las expulsiones de los entrenadores asistentes Andrés San Martín del conjunto precordillerano, y Jaime Gutiérrez del elenco minero, quienes se vieron involucrados en una discusión debido al actuar de un pasabalones.

Con respecto al primero, el colegiado apuntó que "provoca una confrontación con el equipo adversario, sale de su área técnica para decirle a los pasapelotas no apurar la entrega de balones".

En el caso de Gutiérrez, se consignó que, "sale de su área técnica a encarar a un miembro del cuerpo técnico de Universidad Católica, a raíz de la demora en la entrega de balones por parte de los pasapelotas del partido".

El juez central de la contienda agregó que ambos hombres se enfrascaron en una discusión camino a camarines y se requirió de la intervención de personal de ambos equipos para apaciguar los ánimos.

