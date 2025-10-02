Árbitro con experiencia en la Champions League dirigirá el crucial partido entre Chile y Egipto por el Mundial Sub-20

La derrota sufrida por 2-0 ante Japón en el Estadio Nacional complicó las aspiraciones de la Selección chilena en el Mundial Sub-20, por lo que la Roja tendrá que jugarse la clasificación a los octavos de final en el partido de este viernes ante Egipto, en el último partido de la fase grupal.

Y el combinado nacional ya tiene árbitro definido de cara al crucial cotejo ante los africanos. Será un juez con experiencia en la Champions League.

Se trata del italiano Maurizio Mariani, quien estará acompañado por Daniele Bindoni y Alberto Tegoni como asistentes, mientras que los españoles José María Sánchez e Íñigo López serán los encargados de apoyar desde fuera de la cancha.

Este será el segundo duelo en el que Mariani impartirá justicia en este Mundial Sub-20, tras haber pitado en el empate a 2 entre Brasil y México.

Consignar que el partido entre las selecciones de Chile y Egipto se disputará a las 20:00 horas de este viernes 3 de octubre en el Estadio Nacional.

