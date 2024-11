Apelación de U. de Chile es acogida a trámite, pero se rechaza la orden de no innovar: habrá campeón y entrega de copa

Universidad de Chile no se resignaba al rechazo del Tribunal de Disciplina de la ANFP a su denuncia contra Colo-Colo por supuesto desacato del técnico Jorge Almirón y este viernes buscó paralizar la definición del título del Campeonato Nacional que se vivirá este domingo con azules y albos jugando en paralelo por la última fecha.

Es que durante la tarde de este viernes, el conjunto estudiantil presentó una apelación al fallo de la Primera Sala que absolvió al estratego del "Cacique".

En la acción incluyó una orden de no innovar con la que pretendía que no se disputaran los cotejos de los dos equipos aspirantes a la corona, o si llegaban a hacerlo, que no hubiera premiación.

Por eso, la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina se reunió este viernes a las 20:00 horas y finalmente tomó la decisión de rechazar la orden de no innovar, según dio a conocer La Tercera, por lo que el fondo del caso se comenzará a revisar el lunes.

De esta manera, los partidos de este domingo se disputarán y habrá entrega del trofeo a quien resulte monarca del certamen local.

Consignar que Colo-Colo visitará a Deportes Copiapó a las 16:00 de este domingo en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla, mientras que en paralelo la U recibirá a Everton en el Estadio Nacional.

Al "Cacique" le basta un triunfo para sellar el título, sin importar lo que hagan los laicos, debido a que llega a la última fecha como líder y con dos puntos de ventaja sobre los universitarios.

