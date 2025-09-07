Antofagasta arrolla a un Santiago Morning que no puede salir del descenso

Deportes Antofagasta aprovechó las licencias que le entregó el colista Santiago Morning y se impuso por un contundente 4-0 en el estadio Calvo y Bascuñán, complicando la permanencia de los bohemios en la Liga de Ascenso.

El ex mundialista sub 20 Christian Bravo (16') adelantó a los pumas en una primera mitad donde los ánimos se caldearon más de la cuenta y la visita sufrió la expulsión de Diego Cerón (25'), mientras que en el cuadro nortino vio la roja el delantero Richard Paredes (45+4').

Byron Nieto (46') e Ignacio Jara (48') aumentaron para el dueño de casa. En los 73' Tobías Figueroa sentenció la goleada, antes de recibir su segunda amarilla por reclamos e irse a las duchas 120 segundos después.

Con este triunfo,el conjunto nortino trepó al quinto lugar con 36 puntos, seis menos que el líder Universidad de Concepción. Por su parte, los microbuseros se mantuvieron últimos con 18 unidades, cinco por debajo de la línea de salvación a falta de seis fechas para el término de la fase regular.

El próximo viernes, Santiago Morning recibirá a la UDEC a partir de las 16 horas. Deportes Antofagasta, en tanto, enfrentará a Deportes Copiapó desde las 20:00 del lunes 15.

