Aníbal Mosa se refirió al fallecimiento del director Carlos Cortés y lo que pasará con Blanco y Negro

El domingo Colo-Colo recibió un duro golpe, luego de que se confirmara el fallecimiento de Carlos Cortés, director de Blanco y Negro y quien era integrante del bloque Vial/Ruiz-Tagle, tras sufrir un infarto mientras se encontraba en la isla de Chiloé.

Tras la victoria del Cacique ante Unión La Calera, por la tercera fecha del Campeonato Nacional, el presidente de la concesionaria que administra a los albos, Aníbal Mosa, se refirió a la muerte de Cortés.

"Muy lamentable... En horas de la tarde recibimos la noticia y nos sorprendió mucho. Le mando un saludo y las correspondientes condolencias a la familia de Carlos, una persona muy joven. Además, mandarle el sentido pésame de toda la institución", expresó el timonel del conjunto de Macul.

Además, el empresario puertomontino explicó qué pasará con el directorio de Blanco y Negro tras el fallecimiento de Cortés: "Seguramente este lunes tendremos algún tipo de contacto con los otros directores para ver cómo afrontamos la situación. Por lo pronto, decir que está toda la disposición por si ellos (bloque Vial/Ruiz-Tagle) quieren reemplazarlo ahora o esperar hasta la Junta, pero lo más importante ahora es mandarle la condolencia a la familia".

"El directorio está citado para el día martes en la tarde. Tenemos algunas conversaciones y cosas que ver", sentenció.

Consignar que el año pasado Cortés tuvo un fuerte cruce con Mosa durante una reunión de directorio de la sociedad anónima, episodio por el cual el presidente tuvo que constatar lesiones.

PURANOTICIA