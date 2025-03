Aníbal Mosa rompe el silencio y entrega su versión del escándalo en Colo-Colo: "Sufrí una agresión cobarde, inesperada"

Aníbal Mosa rompió el silencio tras el escándalo protagonizado este miércoles. El presidente de Blanco y Negro fue supuestamente agredido por Carlos Cortés, director del bloque opositor, en medio de una reunión de directorio de la concesionaria que administra al "Cacique".

El timonel del conjunto de Macul, incluso, constató lesiones y salió de la clínica en silla de ruedas y con cuello y bota ortopédica.

Y este jueves, el empresario puertomontino entregó su versión sobre el confuso incidente en el estadio Monumental.

"Llevo 15 años en el directorio, he visto de todo, pero nunca algo como lo de ayer. (A Cortés) No le gustó cómo se dio la conversación, se ofuscó, levantó la voz, se levantó y lo trataron de controlar. Pasó por encima de varios y llegó encima mío. Yo estaba sentado y me agredió. Terminé en el suelo y al levantarme recibo un puntapié, otra agresión. Esos son los hechos", expresó en conferencia de prensa.

"Se está tratando de instalar otra versión, que me enredé con los cables y si hubiese sido eso no me prestaría para todo lo que hice. Hubo una agresión lamentable. Él quiso arreglar las cosas violentamente", añadió.

Además, agregó: "Sufrí una agresión cobarde, inesperada. Terminé en el suelo. Esto está grabado y aparte hay diez testigos. Esto no puede ocurrir, hemos recorrido el mundo con esto y hemos hecho el ridículo. No puede ocurrir, menos en un año especial como este... Es una vergüenza. Verme en el suelo fue muy denigrante, feo, triste".

Sobre qué pasará con Cortés, adelantó que "sigue una arista legal-penal. Conversaremos con miembros de Blanco y Negro para aplicar nuestra molestia al Tribunal de Honor y que exista un castigo, esto no puede ocurrir. Estoy disponible para hablar (si Cortés quiere solucionar el tema). Si existen las disculpas correspondientes no tengo problemas en dar vuelta la página, aunque la arista administrativa y legal no va a parar. Las disculpas no van a borrar las decisiones ya tomadas".

