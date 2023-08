Aníbal Mosa por Bruno Barticciotto: "Siempre lo quise traer a Colo Colo"

Bruno Barticciotto dejó Palestino para dar el salto al fútbol extranjero al fichar en Talleres de Córdoba de Argentina.



El joven delantero nacional fue vinculado en el último tiempo a Colo Colo, pero su llegada al Cacique no se pudo concretar. Uno que lamentó esa situación fue Aníbal Mosa, ex presidente de Blanco y Negro y actual director de la concesionaria que administra al cuadro albo.



Es más, el empresario puertomontino aseguró que él siempre quiso al atacante, pero que en la actual dirigencia liderada por Alfredo Stöhwing no lo desearon.



"Sí, siempre quise traer a Bruno Barticciotto a Colo Colo. Yo no solo hablé una vez con Marcelo (Barticciotto), sino que varias veces, lo propuse al interior también y no vi muchas ganas del directorio por traer a Bruno (…) nunca fue la prioridad para esta administración y no sé porqué", reconoció antes de la revancha con Universidad Católica por Copa Chile.



"Había una cosa no sólo futbolística, si no que viniera el hijo de Barticciotto a ponerse la 7 y jugar acá. Había algo histórico que le iba a hacer bien al club. Así que una pena que se haya ido a Talleres", añadió Mosa.



Por último, manifestó su ilusión de que en el futuro Bruno Barticciotto arribe a Colo Colo: "En una de esas se pega una vuelta por acá Bruno, creo que tiene muchas condiciones".

PURANOTICIA