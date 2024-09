Aníbal Mosa: "Gareca no puede desaprovechar a jugadores como Arturo Vidal"

Junto con Carlos Palacios, otro de los futbolistas que brilló en Colo-Colo fue Arturo Vidal, cuyo aporte terminó siendo fundamental para que su club igualara 1-1 ante River Plate por la ida de los cuartos de final de Copa Libertadores.

A pesar de las semanas de inactividad luego de sufrir una lesión, el "King" volvió como si nada y, si bien, provocó la falta que daría pie al tanto del elenco millonario, el volante mostró su mejor versión sobre el terreno de juego y se dio el lujo de habilitar a Palacios para la igualdad de los albos.

En el cuadro de Macul no quedaron indiferentes ante su gran nivel y fue su propio presidente, Aníbal Mosa, quien destacó su labor y le envió un mensaje al técnico de la Selección chilena, Ricardo Gareca, por la ausencia del mediocampista en la Roja.

"Me sorprende harto que (Vidal) no esté en la selección. Hoy día lo vieron ustedes, el pase que le mete a Carlos (Palacios), cómo se movió, quitó y se barrió. No sé por qué no está en la selección", sostuvo el dirigente en zona mixta.

En la misma línea y en directa alusión al "Tigre", el mandamás del club apuntó que "el señor Gareca debería repensarlo porque uno no puede desaprovechar a jugadores como Arturo Vidal. Debería estar en la Selección".

Por último, Mosa valoró la conformación del plantel, puntualizando que "este es un equipo copero, con personalidad. Arturo hizo un partidazo, Carlos (Palacios) y todos los jugadores hicieron un gran partido. Mostraron jerarquía y nosotros desde el momento en que trajimos a Arturo, Javier Correa y Mauricio Isla pensamos en este tipo de instancias. Hoy día demostraron que sacaron la tarea adelante".

PURANOTICIA