Aníbal Mosa celebra fallo del Tribunal de Disciplina a favor de Colo-Colo: "Se hizo justicia"

El Tribunal de Disciplina de la ANFP oficializó este miércoles su rechazó a la denuncia de Universidad de Chile contra Colo-Colo, por supuesto desacato del técnico Jorge Almirón.

Con esta resolución, todo se mantiene igual, y este domingo, en la última fecha, se definirá en cancha el título del Campeonato Nacional 2024, donde los albos aventajan por dos puntos a los azules.

Y el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, se refirió al veredicto expresando a radio Cooperativa: "Contento, se hizo justicia. Se puede volver a creer en las instituciones, eso es lo más importante, se hizo justicia".

Consultado por si tenía algo que decirle a Michael Clark, timonel de Azul Azul, el empresario puertomontino respondió: "Yo no soy quién para dejarle ningún mensaje, pero sí decirle que todo este tipo de cosas, a todo el mundo del fútbol, en el cual me incluyo yo y la institución a la que presido, es que este tipo de situaciones ojalá no lleguen a tener tanta importancia. Que no se ensucie la pelota, que no se ensucie el juego. Que los puntos obtenidos en cancha se obtengan en cancha".

"Lo que he hablado con mis abogados es que -el fallo- es inapelable, eso entendemos, pero espero que la cosa termine aquí, que muera aquí, creo que los dos equipos más importantes de este país han dado un bonito espectáculo deportivo. Hace mucho tiempo no teníamos un campeonato tan apasionante, imagínese que entre el segundo y tercero hay 20 puntos de diferencia, hay que dejar que tengamos una linda final, que se hable de fútbol y esto sea un mal recuerdo solamente", añadió.

