ANFP suspende la final de la Copa de la Liga entre Coquimbo Unido y O'Higgins que se disputaría en Valparaíso

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) despejó cualquier manto de duda y suspendió la final de la Copa de la Liga entre Coquimbo Unido y O'Higgins, encuentro programado originalmente para este sábado a las 18:00 horas, en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

A través de un comunicado, el ente rector del balompié criollo confirmó que la decisión se tomó ante el "frente de mal tiempo que se avecina, a las fuertes precipitaciones y a las alertas tempranas levantadas por Senapred".

"Esta determinación fue adoptada por la ANFP en acuerdo con TNT Sports, considerando las sugerencias planteadas por la Delegación Presidencial de Valparaíso", agregaron en el escrito.

Por último, desde Quilín adelantaron que se propondrá a los equipos que el choque se lleve a cabo el sábado 17 de octubre en el mismo horario y recinto.

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