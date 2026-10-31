ANFP reconoce error en las bases del torneo y desata polémica en el Ascenso

Justo el mismo día en que se revelaron los argumentos del fallo de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina ordenando la desafiliación de San Marcos por presuntas irregularidades administrativas, el gerente de ligas profesionales de la ANFP, Yamal Rajab, envió un documento al directorio de la asociación donde trataba de zanjar una de las polémicas que ha rodeado el caso.

Es que en el escrito que iba en respuesta a una consulta realizada por Deportes Santa Cruz, Rangers y Unión San Felipe, participantes en la acusación al elenco nortino, el ejecutivo entregaba su interpretación del artículo 87 de las Bases del Campeonato de la Liga de Ascenso.

En el escrito publicado por Emol, Rajab expuso que "el artículo 87° regula expresamente, bajo un mismo título, las hipótesis de descenso por sanciones, por desafiliación o por expulsión". Para explicar su postura, el personero se apoyó en el acta del Consejo de Presidentes del 11 de diciembre de 2025, fecha en que se adoptó el acuerdo que sustentaba la normativa.

"En particular, en la página 105 y siguientes de la referida acta consta que el Consejo acordó que, en caso de que un club fuere sancionado con la pérdida de la categoría, desafiliado o expulsado, este se entendería, para todos los efectos, ubicado en el último lugar de la tabla de posiciones al término del Campeonato. Asimismo, sus partidos disputados y aquellos que le restaren por disputar se contabilizarían como perdidos por un marcador de 3x0, salvo que el equipo rival hubiese obtenido un triunfo por una diferencia mayor", detalló.

Además, reconoció que "de la revisión de dicha acta y del texto incorporado a las Bases -efectuada con ocasión de esta consulta-, se advirtió que existe un error en la transcripción de la norma, la que no recogió de manera literal los términos en que el acuerdo fue votado por el Consejo".

En conclusión, el gerente de ligas profesionales expuso que en el caso de la desafiliación de un club "corresponde aplicarle las consecuencias previstas en el artículo 87°, conforme al acuerdo adoptado por el Consejo de Presidentes, estas son: (i) tener por perdidos por 3x0 todos los partidos que hubiere disputado o que le restaren por disputar, salvo que el rival hubiere obtenido un triunfo por una diferencia mayor; y, (ii) ubicarlo, para todos los efectos, en el último lugar de la tabla de posiciones al término del Campeonato".

De esta manera, en vísperas de su apelación ante la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina, San Marcos recibió un inesperado "golpe" que podría servir de base para sentenciar su salida del profesionalismo y, además, modificar toda la tabla de posiciones en la Liga de Ascenso.

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