ANFP rechaza solicitud de la U. de Chile para reprogramar la Supercopa ante Colo-Colo

Una contundente respuesta emitió la ANFP tras la carta que envió Universidad de Chile, elenco que volvió a cuestionar la realización de la Supercopa ante Colo-Colo pactada para este domingo, apuntando incluso a un presunto boicot desde Quilín a su participación en Copa Sudamericana.

En una carta dirigida al presidente de los azules, Michael Clark, la cual fue difundida por radio ADN, el mandamás del fútbol chileno, Pablo Milad, le recordó que "la solicitud de reprogramación de partidos debe realizarse a través de una comunicación formal y por escrito dirigida al Directorio de la ANFP y al Gerente de Ligas de la Asociación, tal y como Ud. y su institución lo han realizado en el pasado".

Por otra parte, el dirigente subrayó en la misiva que "la ANFP apoya la participación de todos sus clubes afiliados en copas internacionales y los asisten -dentro de sus facultades- en la consecución de sus objetivos deportivos internacionales, velando al mismo tiempo por la integridad de las competencias nacionales".

En la misma línea, el timonel del balompié criollo le recordó a su par del cuadro estudiantil que "se ha accedido durante esta temporada a distintas peticiones realizadas por su Club y que dicen relación con la programación de Copa Chile, suspensión de partidos en la Liga de Primera Itaú e inversión de localía, entre otras".

Asimismo, el exintendente del Maule advirtió que "descartamos de plano y desde ya, cualquier afectación a la normativa deportiva que perjudique a la Universidad de Chile producto de la programación de la Supercopa Construmart 2025".

"En el caso concreto, la Supercopa 2025 se encuentra programada para el día domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas, esto es, con más de cien horas de anticipación al inicio del partido válido por los cuartos de final de la Copa Sudamericana a disputarse entre los clubes Universidad de Chile y Alianza Lima, a las 21:30 horas del jueves 18 de septiembre", argumentó.

Por último, Milad defendió la labor del gerente de ligas, Yamal Rajab, quien "ha cumplido en todo momento con sus responsabilidades" y le aclaró a la directiva del "Romántico Viajero" que "el Directorio de la ANFP ha resuelto rechazar su solicitud de reprogramación".

