ANFP ratifica que U. de Chile recibirá a Cobresal en el estadio El Teniente de Rancagua

La Liga de Primera vivirá este fin de semana una fecha 27 que será clave, pues el líder Colo-Colo visitará el domingo a Ñublense a las 15:00 horas en Chillán con la clara opción de sellar el título.

Debido a esto, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) modificó el partido del escolta Universidad de Chile ante Cobresal, que estaba programado para el lunes, y lo ubicó en simultáneo con el del "Cacique".

Eso sí, faltaba por definir el estadio para el cotejo entre "azules" y "mineros". La ANFP ratificó que el duelo se disputará en El Teniente de Rancagua, como quedó consignado en el sitio web Campeonato Chileno.

De esta manera, los laicos volverán al reducto rancagüino, tal como lo hicieron ante Ñublense y Everton por la Liga de Primera.

Consignar que los laicos necesitan ganar a Cobresal y que Colo-Colo no derrote a Ñublense en Chillán para evitar la coronación de los albos en la fecha 27 del Campeonato.

PURANOTICIA