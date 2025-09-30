ANFP programa la fecha 24 que marcará la reanudación de la Liga de Primera tras receso por el Mundial Sub-20

La ANFP confirmó que la Liga de Primera, pausada debido al Mundial Sub-20 que se disputa en el país, volverá a la acción el jueves 11 de octubre con el inicio de la fecha 24.

Ese día, a partir de las 15:00 horas, una Unión Española apremiada en la lucha por la permanencia recibirá en el estadio Santa Laura a Huachipato, equipo que una semana antes debe definir la llave de semifinales de Copa Chile ante Audax Italiano.

Con respecto a los denominados grades, el primero en salir a escena será Universidad de Chile, que se verá las caras con Palestino -también en Santa Laura- desde las 16:00 horas del lunes 13.

El domingo 19, día que finalizará la cita planetaria, Colo-Colo visitará al superlíder Coquimbo Unido desde las 12:30 horas. Un poco más tarde, específicamente a las 15:00 horas, Everton desafiará a Universidad Católica en Viña del Mar.

Cabe señalar que el ente rector del fútbol chileno también liberó la programación de la fecha 25, marcada por el Clásico Universitario, fijado para las 12:30 horas del domingo 26 en el Claro Arena.

PROGRAMACIÓN FECHA 24

Sábado 11 de octubre

Unión Española vs Huachipato, 15:00 horas, estadio Santa Laura.

Lunes 13 de octubre

Universidad de Chile vs Palestino, a las 16:00 horas, estadio Santa Laura.

Viernes 17 de octubre

Audax Italiano vs Unión La Calera, 18:00 horas, estadio Bicentenario La Florida.

Deportes Iquique vs O'Higgins, 20:30 horas, estadio Tierra de Campeones.

Sábado 18 de octubre

Deportes La Serena vs. Ñublense, 15:00 horas, estadio La Portada.

Deportes Limache vs. Cobresal, 17:30 horas, estadio Lucio Fariña.

Domingo 19 de octubre

Coquimbo Unido vs Colo-Colo, 12:30 horas, estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Everton vs Universidad Católica, 15:00 horas, estadio Sausalito.

