ANFP programa la fecha 24 que marcará la reanudación de la Liga de Primera tras receso por el Mundial Sub-20

El ente rector del fútbol chileno indicó que la acción volverá el jueves 11 de octubre con el partido entre Unión Española y Huachipato.
La ANFP confirmó que la Liga de Primera, pausada debido al Mundial Sub-20 que se disputa en el país, volverá a la acción el jueves 11 de octubre con el inicio de la fecha 24.
Ese día, a partir de las 15:00 horas, una Unión Española apremiada en la lucha por la permanencia recibirá en el estadio Santa Laura a Huachipato, equipo que una semana antes debe definir la llave de semifinales de Copa Chile ante Audax Italiano.
Con respecto a los denominados grades, el primero en salir a escena será Universidad de Chile, que se verá las caras con Palestino -también en Santa Laura- desde las 16:00 horas del lunes 13.
El domingo 19, día que finalizará la cita planetaria, Colo-Colo visitará al superlíder Coquimbo Unido desde las 12:30 horas. Un poco más tarde, específicamente a las 15:00 horas, Everton desafiará a Universidad Católica en Viña del Mar.
Cabe señalar que el ente rector del fútbol chileno también liberó la programación de la fecha 25, marcada por el Clásico Universitario, fijado para las 12:30 horas del domingo 26 en el Claro Arena.
Sábado 11 de octubre
Lunes 13 de octubre
Viernes 17 de octubre
Sábado 18 de octubre
Domingo 19 de octubre
PURANOTICIA