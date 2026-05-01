ANFP oficializa la reprogramación del duelo entre Universidad de Chile y O'Higgins

Válido por la fecha trece de la Liga de Primera, el esperado encuentro que debían animar Universidad de Chile y O'Higgins fue oficialmente aplazado. De esta manera, la ANFP ratificó lo que se especuló durante los últimos días respecto a la postergación de este compromiso.

En lugar de disputarse el 23 de mayo, como estaba previsto inicialmente, el duelo quedó fijado para el próximo 10 de junio a las 20 horas. Esta modificación en el calendario fue comunicada por el ente rector del fútbol chileno a través del sitio oficial del torneo.

El motivo de esta modificación radica en los compromisos internacionales del Capo de Provincia en Copa Sudamericana. Debido a que la escuadra tiene que enfrentar a Millonarios en Colombia el 26, y considerando el viaje, resultaba imposible cumplir con los días mínimos de descanso que estipulan las reglas del certamen criollo.

Cabe recordar que actualmente el elenco celeste marcha cuarto en la tabla con 19 puntos. Esta cifra los deja dos por debajo de los líderes Deportes Limache y Colo Colo, y con una ventaja de dos unidades más que el conjunto laico, sexto con 17 unidades.

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