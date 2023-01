ANFP entrega espaldarazo a Colo-Colo en polémico conflicto con Juan Martín Lucero

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) seguirá del lado de Colo-Colo en la teleserie protagonizada por Juan Martín Lucero, futbolista que en vísperas de año nuevo determinó no continuar en el "Cacique", para recalar en el Fortaleza de Brasil.

Pablo Milad, mandamás del ente rector del fútbol chileno, ya había afirmado hace algunos días: "Nosotros estamos porque se cumplan los contratos y cláusulas, pero también los compromisos y bajo ese contexto vamos a apoyar a quien tiene la razón que es Colo-Colo".

Pero este apoyo se materializará en un gesto muy concreto: la ANFP no estaría dispuesto a enviar los documentos del "Gato" a Brasil, para que pueda jugar normalmente. ¿Las razones? Según El Mercurio, pues "el jugador tiene contrato vigente con Blanco y Negro hasta 2025 y el acuerdo no se ha dado por terminado de manera mutua".

De esta manera, el elenco de Juan Pablo Vojvoda deberá acudir a la FIFA para solicitar un pase provisorio que le permita al argentino poder jugar en las competiciones tanto a nivel local como internacional.

Cabe señalar que el presidente del "Tricolor do Pisci", Marcelo Paz, ya señaló que "no tenemos miedo porque hicimos un trato jurídicamente seguro. No nos embarcaríamos en una aventura legal por Fortaleza. Colo-Colo está en su papel, perdió a su principal jugador".

PURANOTICIA