ANFP definió el estadio para el amistoso entre Chile y Perú en octubre

Tras semanas de incertidumbre, finalmente la ANFP tomó una decisión y definió el estadio que albergará el encuentro amistoso entre Chile y Perú agendado para la fecha FIFA de octubre.

De acuerdo a información de radio ADN, el ente rector del balompié criollo escogió el Bicentenario de La Florida para recibir el choque entre la Roja y la Bicolor.

Según el citado medio, la primera opción que barajaron desde Quilín fue el Ester Roa Rebolledo de Concepción, el cual fue descartado debido al mal estado del césped.

Asimismo, también se pensó en el Claro Arena. Sin embargo, la propia emisora informó hace unos días que Universidad Católica tiene planeado disputar un par de encuentros por esas mismas fechas.

Cabe destacar que esta será la primera vez que el recinto floridano aloje un duelo del combinado criollo adulto tras haber cobijado compromisos de la selección femenina y de series juveniles.

PURANOTICIA