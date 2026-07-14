ANFP confirma suspensión del fútbol chileno este fin de semana por fuertes lluvias y sistema frontal

La ANFP confirmó este martes la suspensión de la 16ª fecha del Campeonato de Primera B, debido al sistema frontal que afectará a gran parte del país desde este jueves.

La medida, que había sido adelantada durante la jornada, también considera la suspensión de la Liga Femenina, el Ascenso Femenino, la Segunda División y el fútbol formativo.

A través de un comunicado, el organismo de Quilín explicó que "La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) informa que, en atención al decreto N° 1.212 emitido por el Ministerio del Interior que establece una Emergencia Preventiva por lluvias intensas, fuertes vientos, nevadas y marejadas entre el 13 y el 21 de julio para las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos, se ha resuelto suspender las fechas programadas para este fin de semana en los siguientes campeonatos:"

Liga de Ascenso Caixun (Fecha N°16)

Liga Femenina (Fecha N°18)

Ascenso Femenino (Fecha N°19)

Todos los partidos de la Liga de Segunda Panini

Todos los partidos del Fútbol Formativo

Asimismo, agregó que "Esta determinación fue adoptada por la ANFP en acuerdo con TNT Sports, considerando las informaciones oficiales emanadas por el Gobierno en las últimas 24 horas. En este contexto, la reprogramación de estas fechas se trabajará en coordinación con la Mesa Nacional de Programación y Seguridad y todas las autoridades involucradas".

Cabe recordar que el lunes, la ANFP también anunció la suspensión de la final de la Copa de la Liga entre Coquimbo Unido y O'Higgins, encuentro que estaba programado para este sábado en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

PURANOTICIA