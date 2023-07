ANFP anuncia programación para la fecha 17 del Campeonato Nacional

En vísperas del inicio de la segunda rueda del Campeonato Nacional, la ANFP liberó la programación para la fecha 17 del certamen criollo.



La acción arrancará el próximo viernes 14 de julio, con el choque que animarán Cobresal y Huachipato, segundo y primero del torneo, respectivamente, a partir de las 15:30 horas en el estadio El Cobre.



El primero de los denominados grandes en salir a escena será Colo Colo, que recibirá a contar de las 12:30 horas a O'Higgins, en el único pleito agendado para el sábado 15.



Por su parte, Universidad Católica será el elenco encargado de cerrar la cortina el domingo 16, cuando visite el estadio La Granja para medirse con Curicó Unido desde las 20:00.



Todo concluirá el lunes 17, día en que se verán las caras Unión Española y Universidad de Chile a las 18 horas en el estadio Santa Laura.

PROGRAMACIÓN FECHA 17

Viernes 14

- 15:30 horas, Cobresal vs Huachipato, estadio El Cobre, El Salvador.

Sábado 15

- 12:30 horas, Colo Colo vs O’Higgins, estadio Monumental, Macul.

Domingo 16

- 12:30 horas, Deportes Copiapó vs Audax Italiano, estadio Luis Valenzuela Hermosilla, Copiapó.

- 15:00 horas, Magallanes vs Ñublense, estadio Municipal de San Bernardo.

- 17:30 horas, Everton vs Unión La Calera, estadio Sausalito, Viña del Mar.

- 20:00 horas, Curicó Unido vs Universidad Católica, estadio La Granja, Curicó.

Lunes 17

- 15:00 horas, Palestino vs Coquimbo Unido, estadio Municipal de La Cisterna.

- 18:00 horas, Unión Española vs Universidad de Chile, estadio Santa Laura, Independencia.

PURANOTICIA