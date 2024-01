Álvarez y su anhelo con la U: "Hay que transformar al equipo en muy grande"

La era de Gustavo Álvarez como nuevo entrenador de Universidad de Chile ya comenzó. Este jueves el cuadro azul presentó oficialmente a los medios al flamante técnico de cara a esta temporada 2024.

En la conferencia de prensa en el CDA de La Cisterna, el estratego argentino, quien viene de consagrarse campeón con Huachipato, se mostró feliz y asumió que es un exigente desafío el arribar al conjunto estudiantil.

"Es un honor comandar este proyecto, en un club tan prestigioso. Agradecerles a la U por la confianza depositada. Llego a un club muy grande y hay que transformar al equipo en muy grande. A partir del rol protagónico, que imponga la idea de juego a los rivales y a partir de eso se acercan los buenos resultados. Siempre ganar el próximo partido", expresó el trasandino.

Sobre el motivo de dejar el cuadro acerero para llegar a la U, sostuvo: "Se da por un profundo respeto a Huachipato, conocí personas que ahora son amigos, pero hay un sexto sentido, que va más allá de lo racional. Te indica cuál es el desafío y te saca de la zona de confort. Yo prefiero el desafío".

Sobre su propuesta de juego, comentó: "Hay que ser muy claro con la idea de juego, qué se se pretende hacer cuando se tiene el balón y qué hacer para recuperarlo. Eso tiene que estar muy claro. Tengo que ser consecuente con mi tarea, y que los jugadores se sientan capaces de hacerlo. En todos los equipos que he dirigido, me he manejado de esa forma".

Respecto al plantel estudiantil y qué le falta, dijo: "La evaluación del plantel es de todo el año anterior, veo todos los partidos de la temporada anterior, y si es suficiente miro más atrás, y busco y veo los partidos suficientes. Después está el conocimiento en campo que te da la realidad del jugador. Lo primero que observé de la U, es que había en la mayoría de los puestos jugadores aptos, y en nosotros se necesitaban refuerzos. Necesitamos dos jugadores competitivos por puesto".

En cuanto al fichaje de Marcelo Díaz y sobre quién será el capitán, Álvarez expresó: "Estamos hablando de un jugador emblemático, la vuelta de alguien que representa muy bien lo que es U dentro y fuera de la cancha. Me quedan siete semanas para ver quién será el capitán".

